02:05, 17 января 2026

МАГАТЭ: Украина и Россия согласились приостановить огонь возле Запорожской АЭС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня у Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что это позволит начать ремонт последней резервной линии электропередач напряжением 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января.

«Из-за отключения крупнейшая в Европе АЭС зависит от единственной работающей основной линии электропередачи напряжением 750 киловатт», — подчеркнуло МАГАТЭ.

Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что ЗАЭС является российским объектом, и какую-либо иную форму, в том числе, совместного физического управления станцией невозможно представить.

