04:29, 3 января 2026

Директор ЗАЭС отверг возможность совместного с Россией управления станцией

Черничук: Невозможно представить форму совместного с Россией управления ЗАЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Запорожская атомная электростанция (АЭС) является российским объектом, и какую-либо иную форму, в том числе, совместного физического управления станцией невозможно представить, рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, ЗАЭС эксплуатируется российским оператором АО «ЭО ЗАЭС» (учрежден концерном «Росэнергоатом»), российский персонал работает по нормам, законам и правилам РФ. Он отверг возможность совместного с Россией управления станцией.

«И другую форму физического управления станцией — это сесть за руль и рулить совместно — я, честно говоря, не представляю», — подчеркнул директор.

Ранее стало известно, что сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны.

