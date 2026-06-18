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09:23, 18 июня 2026Экономика

Скорость открытия новых продуктовых магазинов в России упала

«Ъ»: Прирост площадей продуктовых магазинов в России замедлился до минимума с 2011 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В первом квартале площадь открытых крупнейшими российскими продуктовыми ретейлерами магазинов составила 282,5 тысячи квадратных метров, что на 36,4 процента меньше, чем годом ранее, и стало минимумом за 15 лет. Об этом со ссылкой на данные Infoline пишет «Коммерсантъ».

По итогам всего года, как указал старший директор CMWP Андрей Шувалов, объемы ввода новых торговых точек могут упасть на 20-30 процентов.

Как отмечают эксперты, снижение инвестиционной активности ретейла прямо связано с падением потребительского спроса и ростом издержек. Продажи сокращаются в наиболее доходных для розницы сегментах. Например, в мае алкоголь потерял 6,3 процента, такая же ситуация с реализацией шоколада, дорогих овощей, сезонных фруктов и ягод.

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Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов объяснил, что представители отрасли сталкиваются с целым рядом сложностей. Растет стоимость строительства и оснащения, стало сложнее привлекать персонал, дорожают заемные средства.

По данным Infoline, за первые три месяца 2026 года 94,3 процента чистого прироста торговых площадей в России обеспечили мягкие и жесткие дискаунтеры. Как подчеркнул Богданов, этот факт дополнительно доказывает, что россияне все больше стремятся к экономии.

Еще одной проблемой для розницы остается развитие сервисов доставки. Оборот рынка e-grocery в первом квартале вырос на 23,9 процента в годовом выражении, однако и здесь наблюдается охлаждение. На онлайн влияет снижение спроса и ограничения на работу мобильного интернета.

Как отмечается в материале, поводов для роста инвестиционной активности на рынке в ближайшее время не видно. В первом квартале индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле упал до минус восьми пунктов, что стало минимумом с 2006 года.

Ранее сообщалось, что количество круглосуточных магазинов в России снижается из-за роста расходов на них и падения продаж. За год оно упало на 7-8 процентов.

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