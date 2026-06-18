Внешний долг России резко сократился

РИА Новости: Внешний долг России снизился на 4,2 миллиарда долларов в апреле

По итогам апреля суммарный объем долговых обязательств России перед внешними кредиторами сократился на рекордные 4,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства финансов (Минфина) РФ.

Темпы снижения внешнего госдолга оказались максимальными за все время статистических наблюдений. Если в конце марта обязательства России перед нерезидентами составляли 61,1 миллиарда долларов, то в конце апреля — 58,9 миллиарда.

Предыдущий максимум был установлен в июне 2018 года. Тогда внешний долг России сократился на 3,6 миллиарда долларов. Динамика в апреле 2026-го оказалась на 600 миллионов долларов выше.

В начале июня президент России Владимир Путин оценивал уровень госдолга (общая сумма внешней и внутренней задолженности правительства) в 16,4 процента ВВП. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), к концу года показатель достигнет 19,1 процента валового продукта, а в течение ближайших пяти лет — 29,1 процента.