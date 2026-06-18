Болельщики с российскими флагами появились на матче ЧМ-2026 Узбекистан — Колумбия

Болельщики с российскими флагами вновь появились на матче ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Два болельщика с флагами России появились на противоположной от телевизионной камеры трибуне на матче Узбекистан — Колумбия. Они находились посреди колумбийских фанатов на первом ряду, и поэтому часто попадали в трансляцию.

В своем дебютном матче на чемпионатах мира сборная Узбекистана проиграла Колумбии со счетом 1:3. На 40-й минуте игры Даниэль Муньос вывел Колумбию вперед. Аббосбек Файзуллаев сравнял счет на 60-й минуте матча, однако через пять минут Луис Диас вновь вывел южноамериканскую команду вперед. Хаминтон Кампас на 99-й минуте забил третий гол для Колумбии гол. Данная победа позволила Колумбии подняться на первое место в таблице группы К, в активе команды три очка. Узбекистан с нулем баллов идет на последнем месте в квартете. В следующем туре узбекская сборная встретится с Португалией, а Колумбия сыграет с ДР Конго.

Ранее российский болельщик стал звездой матча чемпионата мира в Мексике. Он ходил возле стадиона «Ацтека» со стопкой стаканов и выпивал с друзьями. Мексиканские любители футбола подходили к нему сфотографироваться, а местное телевидение сделало о нем репортаж.

