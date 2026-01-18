В Египте попросили 13 миллионов рублей за перевозку впавшей в кому россиянки

Семья россиянки, которая впала в кому в Египте из-за инсульта и уже почти две недели находится там в больнице, ищет способ вернуть ее в Россию, однако частные медицинские перевозчики оценивают возвращение в Россию в более чем десять миллионов рублей. Об этом РИА Новости заявил сын женщины Руслан Гардиханов.

Учительница начальных классов из райцентра Алексеевское Татарстана, 51-летняя Ольга Гардиханова, оказалась в коме сразу после приземления в Шарм-эль-Шейхе: инсулет настиг ее буквально в аэропортном зале.

«Врачи приехали быстро, начали оказывать помощь, реанимировали. Когда приехали в больницу, сделали томографию, сказали, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние», — рассказал Гардиханов.

С тех пор она не выходит из комы в отделении интенсивной терапии международной клиники Шарм-эль-Шейха. 12 января медики провели операцию, которая длилась более девяти часов: удалили часть гематомы, поставили дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление. Никаких прогнозов врачи не дают.

