Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:26, 18 января 2026Путешествия

В Египте попросили 13 миллионов рублей за перевозку впавшей в кому россиянки

В Египте попросили 13 миллионов рублей за перевозку впавшей в кому россиянки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Семья россиянки, которая впала в кому в Египте из-за инсульта и уже почти две недели находится там в больнице, ищет способ вернуть ее в Россию, однако частные медицинские перевозчики оценивают возвращение в Россию в более чем десять миллионов рублей. Об этом РИА Новости заявил сын женщины Руслан Гардиханов.

Учительница начальных классов из райцентра Алексеевское Татарстана, 51-летняя Ольга Гардиханова, оказалась в коме сразу после приземления в Шарм-эль-Шейхе: инсулет настиг ее буквально в аэропортном зале.

«Врачи приехали быстро, начали оказывать помощь, реанимировали. Когда приехали в больницу, сделали томографию, сказали, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние», — рассказал Гардиханов.

С тех пор она не выходит из комы в отделении интенсивной терапии международной клиники Шарм-эль-Шейха. 12 января медики провели операцию, которая длилась более девяти часов: удалили часть гематомы, поставили дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление. Никаких прогнозов врачи не дают.

Ранее стало известно, что российский турист впал в кому после ДТП в Таиланде и стал «заложником» больницы из-за долгов за лечение. Мужчина на мотоцикле врезался в автомобиль и был госпитализирован с множественными переломами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    В Египте попросили 13 миллионов рублей за перевозку впавшей в кому россиянки

    Евросоюзу подсказали слабые места США для удара в случае захвата Гренландии

    ВСУ попытались контратаковать на одном из направлений в зоне СВО

    Раскрыта средняя зарплата курьеров в России

    Еврокомиссия подтвердила планы направить войска в Гренландию

    Россиянам назвали количество выходных дней в 2026 году

    Спикер Палаты представителей обосновал интерес США к Гренландии историей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok