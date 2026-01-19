Реклама

20:04, 19 января 2026

Дерипаска предложил защищать Гренландию «полярными медведями»

Дерипаска: Спецназ «Полярные медведи» мог бы защитить Гренландию
Кирилл Луцюк

Фото: Hans-Jurgen Mager / Unsplash

Гренландия — это прекрасный кусок льда, для защиты которого европейцы могли бы заключить соглашение с Россией. Такой точкой зрения поделился предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что ставки повышаются, и вот на кону уже 2,5 триллиона евро.

«И были бы европейцы поумнее, легко бы посчитали: за 150 миллиардов киевский режим поедет отдыхать в Испанию вместе с националистами. Можно будет подписать соглашение о безопасности и сотрудничестве с РФ и за полтриллиона евро получить арктический спецназ "Полярные медведи"», — написал Дерипаска.

По его словам, такое развитие событий позволило бы европейцам «обойтись без позора».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна имеет свои красные линии, которые нельзя пересекать. По его словам, все, кто верит в международное право, должны высказаться и показать США, что дальше идти по этому пути нельзя и что на тарифные угрозы Вашингтона отреагирует не только Дания, но и вся Европа.

