Дания сделала США предупреждение из-за Гренландии

Глава МИД Расмуссен: У Дании есть красные линии, которые нельзя пересекать

Дания имеет свои красные линии, которые нельзя пересекать. С таким предупреждением выступил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен, передает The Guardian.

«У нас есть красные линии, которые нельзя пересекать (...). Важно, чтобы все мы, кто верит в международное право, высказались и показали Трампу, что дальше идти по этому пути нельзя. На угрозу ввода тарифов отреагирует не только Дания, но и вся Европа», — подчеркнул дипломат.

Расмуссен указал, что Дания, Гренландия и США договорились на прошлой неделе перенести обсуждение проблемы из социальных сетей в зал для переговоров, укрепляя тем самым отношения между сторонами.

«Мы так и договорились. На секунду мне показалось, что нам, возможно, удалось не решить проблему, но найти путь вперед. Однако заявление президента [США] подорвало этот процесс», — говорит он.

Дипломат подчеркнул, что «именно сейчас важно, чтобы Европейский союз (ЕС) и его союзники отстаивали принципы территориальной целостности и суверенитета». По его словам, важно показать главе Белого дома, что у него может быть собственное видение ситуации, но он «никогда не сможет достичь желаемого, оказывая давление на Копенгаген».

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.