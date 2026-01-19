Реклама

17:09, 19 января 2026Экономика

Митя Фомин предсказал Москве взлет

Митя Фомин заявил, что через 10 лет москвичи смогут взлетать
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Певец Митя Фомин заявил, что через десять лет москвичи смогут взлетать. О будущем столицы артист рассказал в беседе с Telegram-каналом «Московские новости».

Фомин отметил, что уже сейчас Москва является городом, который дает все возможности для развития, и в будущем эта тенденция сохранится. «Я думаю, что мы взлетим. Уже сейчас люди летают на огромных квадрокоптерах и я думаю, что не за горами время, когда в сити люди будут взлетать», — поделился певец.

Он добавил, что в прошлом во время визитов в Москву мечтал переехать в столицу. «Я думал, Господи, вот как же было бы здорово сюда приехать и жить. Я знал, что я буду жить здесь — в Москве», — рассказал артист.

Ранее Фомин высказался о вторжении в его личную жизнь на фоне слухов о возможном отцовстве. Он заявил, что посторонние не должны вмешиваться в такие дела.

