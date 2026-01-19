Мужчина открыл огонь по туристам возле Диснейленда

Daily Mail: Трех туристов обнаружили бездыханными возле Диснейленда в США

Мужчина открыл огонь по трем туристам в городе возле Диснейленда в США, их обнаружили бездыханными в квартире. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла в середине января в городе Киссимми, который находится примерно в 15 минутах езды от Диснейленда в Орландо, штат Флорида. Сообщается, что мужчина расправился с туристами, которые остановились недалеко от его дома в арендованной квартире.

Мотив 29-летнего Ахмада Джихада Бодже остается неясен, так как он не знал путешественников. Шериф округа отметил, что он и до этого представлял угрозу для соседей и не один раз появлялся в офисе полиции. Ему предъявили обвинение в расправе и в оказании сопротивления при аресте. Известно, что 17 января его отправили в тюрьму.

