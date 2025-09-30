Мать двоих детей поймала случайную пулю во время отдыха в США

NYP: Туристка стала случайной жертвой стрельбы в США и не выжила

Туристка случайно стала жертвой стрельбы, начавшейся во время ее отдыха в США. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, мать двоих детей Джессика Уильямс отправилась из Чикаго в Новый Орлеан с семьей накануне своего 33-го дня рождения. 28 сентября путешественники осмотрели достопримечательности исторического центра города и направились в гостиницу, однако около двух часов ночи на Бурбон-стрит началась драка, переросшая в перестрелку.

Несмотря на толпу, один из мужчин достал пистолет и начал беспорядочно стрелять. В итоге Уильямс и ее младшая сестра поймали случайные пули. Всего преступник ранил троих человек, двоим оказали помощь, однако мать-одиночка не выжила.

На данный момент идет расследование инцидента. Полиция ищет «крупного чернокожего мужчину» в черно-белой толстовке с капюшоном.

Ранее отец месячного ребенка отправился в США для игры в гольф и не выжил по пути в отель. В приехавшего туриста попала случайная пуля.