Отец месячного ребенка отправился в США для игры в гольф и не выжил по пути в отель

TMJ4: Случайная пуля попала в туриста из Канады по пути в отель в США

Случайная пуля попала в приехавшего в небольшой город США туриста из Канады по пути в отель, мужчина не выжил. Об этом сообщило TMJ4.

По данным источника, 32-летний отец месячного ребенка Джованни Майкл Робинсон отправился в Шебойган-Фолс, штат Висконсин, для игры в гольф. Когда 24 сентября около 00:08 он направлялся в гостиницу, мимо него проехал черный внедорожник, из окна которого неизвестный открыл огонь.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли реанимировать мужчину. Мотив преступления остается неизвестным. Расследование продолжается.

Ранее водитель минивэна врезался в пару туристов в США и оставил их лежать в луже крови. Инцидент произошел в среду, 24 сентября, в центре Нью-Йорка.