Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:06, 25 сентября 2025Путешествия

Водитель минивэна врезался в пару туристов в США и оставил их лежать в луже крови

NYT: Водитель минивэна сбил пару туристов из Германии в центре Нью-Йорка
Алина Черненко

Фото: PhotosbyAndy / Shutterstock / Fotodom

Водитель минивэна в США врезался в семейную пару туристов из Германии и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 24 сентября, в центре Нью-Йорка. Минивэн Toyota Sienna внезапно дал задний ход и сбил на пешеходном переходе 50-летнюю немку и ее 55-летнего мужа, прижав их к остановившемуся на светофоре грузовику. Затем водитель уехал, оставив пострадавших лежать в луже крови.

Материалы по теме:
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

В полиции рассказали, что женщину спасти не удалось, а ее супруга доставили в больницу в критическом состоянии с переломом черепа. Виновника ДТП вскоре задержали — им оказался 40-летний мужчина, личность которого не разглашается.

В августе похожая авария произошла на мексиканском курорте Канкун. Тогда водитель пикапа сбил 78-летнюю туристку на глазах у ее семьи и покинул место происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

    Премьер Польши раскритиковал резкое заявление Трампа в адрес России

    Известная стилистка назвала самую трендовую одежду на осень

    Создан самый мощный процессор для Android-смартфонов

    Заявивший о пытках клиента адвокат навлек на себя проблемы от ФСБ

    Лидеров ЕС назвали бесхребетными посредственностями

    Водитель минивэна врезался в пару туристов в США и оставил их лежать в луже крови

    Два бандита похитили россиянина ради полумиллиона рублей

    Дерзкие слова Трампа о России не впечатлили Украину

    Россиянам спрогнозировали «космические» цены на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости