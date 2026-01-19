Реклама

09:55, 19 января 2026

МВД России показало новую мошенническую схему

МВД России предупредило о рассылке мошенников с запросом на обновление почты
Варвара Кошечкина
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники, выдавая свои сообщения за письма от портала «Госуслуги», отправляют россиянам запрос на обновление электронной почты с поддельным номером телефона технической поддержки, чтобы заставить пользователей позвонить им. Пример такого письма опубликовало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.

«В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру "техподдержки"», — говорится в публикации.

Сообщается, что мошенники используют логотипы, внешне похожие на официальные, и напрямую обращаются к пользователю. Злоумышленники также рекомендуют не разглашать коды подтверждения из СМС, однако это способ обмануть человека.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко заявил, что в 2026 году злоумышленники будут чаще использовать искусственный интеллект в мошеннических схемах, а также могут совершать атаки на детскую аудиторию.

