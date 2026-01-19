Раскрыты подробности БДСМ-сессии с расправой в Подмосковье

112: Сомелье из Красногорска задушил жену подушкой во время БДСМ-сессии

В БДСМ-сессии, которая закончилась расправой, участвовал сомелье из подмосковного Красногорска и его жена. Такие подробности раскрывает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина часто делился фотографиями с коктейлями, различными шоу и своей супругой в соцсетях. На данный момент он уже арестован. Ему грозит до 15 лет колонии.

Пара решила устроить БДСМ-сессию ночью 11 января. В ход пошли наручники, которые сомелье надел на жену в спальне, веревка и кляп. В ходе игр мужчина закрыл нос партнерши рукой и полностью перекрыл ей дыхание. Женщина почувствовала себя плохо и упала на пол.

Тогда муж решил расправиться с ней на фоне ранее возникшего конфликта. Он взял подушку и стал душить жену, пока она не перестала подавать признаки жизни.