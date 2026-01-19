Реклама

Силовые структуры
16:48, 19 января 2026Силовые структуры

БДСМ-практика закончилась расправой в Подмосковье

В Подмосковье суд взял под стражу мужчину за убийство жены во время БДСМ-сессии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Красногорский суд Подмосковья суд взял под стражу мужчину за расправу над женой во время БДСМ-сессии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии предварительного следствия, ночью 11 января мужчина надел на жену в спальне наручники, застегнув их сзади туловища, связал ей ноги веревкой и вставил в рот кляп, после чего перекрыл рукой дыхательные пути. В результате женщина почувствовала себя плохо и упала на пол. Тогда муж решил с ней расправиться на фоне ранее возникшего конфликта — взял подушку и стал душить.

Мужчина пробудет под стражей до 11 марта.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде самокатчик сел на 6,5 года за реакцию на критику своей езды с пивом.

