Силовые структуры
11:37, 19 января 2026Силовые структуры

Самокатчик сел на 6,5 года за реакцию на критику своей езды с пивом

В Нижнем Новгороде суд дал самокатчику 6,5 года за убийство велосипедиста
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде суд приговорил самокатчика к 6,5 года колонии за расправу над велосипедистом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, мужчина управлял самокатом, параллельно распивая пиво и говоря по телефону, когда врезался в велосипедиста. Между ними произошел конфликт, самокатчик поехал дальше, однако услышал оскорбления. Тогда он достал хозяйственный нож, а велосипедист продолжил перепалку и получил удар в грудь.

Осознав, что произошло, самокатчик вызвал скорую и дал признательные показания полицейским. Велосипедиста не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды.

