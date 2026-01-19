Самокатчик сел на 6,5 года за реакцию на критику своей езды с пивом

В Нижнем Новгороде суд дал самокатчику 6,5 года за убийство велосипедиста

В Нижнем Новгороде суд приговорил самокатчика к 6,5 года колонии за расправу над велосипедистом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, мужчина управлял самокатом, параллельно распивая пиво и говоря по телефону, когда врезался в велосипедиста. Между ними произошел конфликт, самокатчик поехал дальше, однако услышал оскорбления. Тогда он достал хозяйственный нож, а велосипедист продолжил перепалку и получил удар в грудь.

Осознав, что произошло, самокатчик вызвал скорую и дал признательные показания полицейским. Велосипедиста не удалось спасти.

