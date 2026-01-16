Реклама

13:05, 16 января 2026Силовые структуры

Юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды

В Подмосковье россиянка и ее дочь получили до 14 лет за убийство пенсионерки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье две жительницы Кемеровской области получили до 14 лет лишения свободы за расправу над пенсинеркой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Обвиняемые — мать и дочь. В деле есть и третий фигурант — сожитель женщины. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В зависимости от степени участия фигурантки признаны виновными по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений»), части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), статьи 324 УК РФ («Незаконное приобретение государственной награды Российской Федерации»), части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение паспорта») и части 4 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).

Так, женщина получила 14 лет, а ее дочь — девять. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в марте 2023 года мужчина и его сожительница решили напасть на пожилую родственницу в Егорьевске. Для нападения они привлекли несовершеннолетнюю дочь женщины и арендовали автомобиль.

14 мая 2023 года девочка вместе с сожителем матери приехали в Егорьевск к бабушке. Дождавшись ночи, когда пенсионерка уснула, девочка впустила в квартиру отчима. Они напали на пожилую женщину и удушили. Потом они обыскали квартиру и похитили паспорт пострадавшей, госнаграду, имущество и деньги. Затем злоумышленники погрузили бабушку в машину и вывезли в Воскресенск, где сбросили ее в водоем.

Ранее сообщалось, что в Курганской области россиянке дали 12 лет за расправу над 13-летней девочкой.

