Россиянка пришла в гости и расправилась с 13-летней дочерью хозяев

В Курганской области россиянке дали 12 лет за расправу над 13-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 июня 55-летняя жительница села Камышевка пришла в гости к своим знакомым. В ходе застолья гостья выпила с хозяевами алкоголь и ближе к ночи напала на их дочь. Сначала она сильно избила подростка, а затем удушила ее, сдавив горло, после чего скрылась.

Прибывшие утром на место ЧП следователи установили подозреваемую, ее задержали и на время расследования уголовного дела заключили под стражу.

