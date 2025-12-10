Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:45, 10 декабря 2025Силовые структуры

Россиянка пришла в гости и расправилась с 13-летней дочерью хозяев

В Курганской области россиянке дали 12 лет за расправу над 13-летней школьницей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Курганской области»

В Курганской области россиянке дали 12 лет за расправу над 13-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 июня 55-летняя жительница села Камышевка пришла в гости к своим знакомым. В ходе застолья гостья выпила с хозяевами алкоголь и ближе к ночи напала на их дочь. Сначала она сильно избила подростка, а затем удушила ее, сдавив горло, после чего скрылась.

Прибывшие утром на место ЧП следователи установили подозреваемую, ее задержали и на время расследования уголовного дела заключили под стражу.

Ранее в Якутске суд арестовал двух 16-летних девочек за расправу над 40-летней женщиной и ее 11-летним сыном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о находке на месте крушения военного самолета Ан-22 под Иваново

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин показал место расправы над знакомой из-за 400 тысяч рублей и попал на видео

    В ВСУ опровергли слова Сырского

    В России нашли способ решить проблему низкой производительности труда

    «Мисс Турция» избила российскую модель на «гаремной» вечеринке у влиятельного бизнесмена

    Врач высказался об опасности популярного алкогольного сувенира

    Военный рассказал о процессе создания демилитаризованных зон

    Сигнал SOS подал один из сегментов немецкой экономики

    Отар Кушанашвили отказался верить Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok