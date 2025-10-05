Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:05, 5 октября 2025Силовые структуры

Девочек-подростков арестовали за расправу над малолетним сыном ветерана СВО

В Якутске суд арестовал двух девочек за убийство матери и брата одной из них
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Следком Якутии»

В Якутске суд арестовал двух 16-летних девочек за расправу над 40-летней женщиной и ее 11-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подростки обвиняются по пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Бездыханную 40-летнюю женщину и ее 11-летнего сына обнаружили в одной из квартир в 202-м микрорайоне в Якутске. Рядом с местом преступления были найдены нож и молоток.

Выяснилось, что жертвами расправы стали сын и вдова якутского политика Саввы Михайлова — ветерана СВО. Вскоре задержали 16-летнюю дочь потерпевшей и ее подругу такого же возраста. Точные мотивы произошедшего устанавливаются.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Врач предупредил об осенних рисках для желудка

    Фицо прокомментировал идею создания «стены дронов» в ЕС

    Ростовский каскадер разбил в ДТП машину за 20 миллионов рублей

    В Польше нашли обломки беспилотника

    На Украине сообщили об ударе 496 дронами и 53 ракетами

    Клуб РПЛ расстался с главным тренером

    Додик объяснил подготовку Европы к войне

    Девочек-подростков арестовали за расправу над малолетним сыном ветерана СВО

    Названы возможные цели ракетного удара России по Львову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости