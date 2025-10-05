Девочек-подростков арестовали за расправу над малолетним сыном ветерана СВО

В Якутске суд арестовал двух девочек за убийство матери и брата одной из них

В Якутске суд арестовал двух 16-летних девочек за расправу над 40-летней женщиной и ее 11-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подростки обвиняются по пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Бездыханную 40-летнюю женщину и ее 11-летнего сына обнаружили в одной из квартир в 202-м микрорайоне в Якутске. Рядом с местом преступления были найдены нож и молоток.

Выяснилось, что жертвами расправы стали сын и вдова якутского политика Саввы Михайлова — ветерана СВО. Вскоре задержали 16-летнюю дочь потерпевшей и ее подругу такого же возраста. Точные мотивы произошедшего устанавливаются.