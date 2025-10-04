Силовые структуры
По подозрению в расправе над малолетним сыном ветерана СВО задержаны девочки-подростки

В Якутске девочки-подростки убили сына ветерана СВО Михайлова и его вдову
Анастасия Алимпиева
Кадр: САХАМЕДИА / YouTube

Появились данные о личностях расправившихся ранее с сыном и вдовой якутского политика Саввы Михайлова — ветерана СВО. По данным Baza, это 16-летняя дочь женщины и ее подруга такого же возраста.

Сообщается, что несовершеннолетняя подозреваемая тяжело переживала смерть отца — его не стало в 2023 году. В последнее время она работала с психологом. Точные мотивы произошедшего устанавливаются.

Бездыханную 40-летнюю женщину и ее 11-летнего сына обнаружили в одной из квартир в 202-м микрорайоне в Якутске. Было возбуждено уголовное дело.

Рядом с местом преступления были найдены нож и молоток.

