По подозрению в расправе над малолетним сыном ветерана СВО задержаны девочки-подростки

Появились данные о личностях расправившихся ранее с сыном и вдовой якутского политика Саввы Михайлова — ветерана СВО. По данным Baza, это 16-летняя дочь женщины и ее подруга такого же возраста.
Сообщается, что несовершеннолетняя подозреваемая тяжело переживала смерть отца — его не стало в 2023 году. В последнее время она работала с психологом. Точные мотивы произошедшего устанавливаются.
Бездыханную 40-летнюю женщину и ее 11-летнего сына обнаружили в одной из квартир в 202-м микрорайоне в Якутске. Было возбуждено уголовное дело.
Рядом с местом преступления были найдены нож и молоток.