В российском городе расправились с матерью и ее сыном

В Якутске нашли убитыми мать и ее 11-летнего сына

В Якутске возбудили дело по факту расправы над матерью с сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 3 октября в одной из квартир в 202-м микрорайоне города было обнаружено тело 40-летней женщины и ее 11-летний сын без признаков жизни.

Следователи установили причастного к преступлению, с ним ведется работа. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянка попала под следствие за укол новорожденному сыну.