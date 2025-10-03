Россиянка попала под следствие за укол своему новорожденному сыну

В Бурятии осудят женщину, сделавшую смертельный укол в голову своему ребенку

В Бурятии осудят женщину, сделавшую укол в голову своему ребенку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, ночью 9 октября 2024 года обвиняемая находилась у себя дома, где разозлившись на плачущего 2-месячного сына, рукой нанесла ему удары по голове, а затем сделала несколько уколов сильнодействующего препарата в голову. Ребенок получил травмы несовместимы с жизнью. После этого женщина попыталась скрыться, но ее оперативно задержали в квартире знакомого.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

