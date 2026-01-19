Реклама

09:54, 20 января 2026

Россиянка раскрыла особенности жизни оленеводов в тундре при температуре минус 50

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина раскрыла особенности жизни оленеводов в тундре при температуре минус 50 зимой. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Так, автор отметила, что у многих семей оленеводов есть квартиры в близлежащих городах, однако они предпочитают жить в чумах из оленьих шкур, потому что в городах тесно. Фундамента в их палатках нет, а в качестве пола выступает устланная досками и шкурами земля. В середине чума находится компактная металлическая печь, однако ночью ее не топят для экономии.

В результате под утро температура воздуха внутри бывает почти такой же, как и снаружи. «И самое главное: этот дом надо разбирать каждые несколько дней. Зимой чуть реже, раз в неделю. Летом каждые два-три дня. Потому что олени съедают весь ягель вокруг, и надо переезжать на новое место», — рассказала Лисейкина.

Продукты закупаются заранее на долгий срок, потому что постоянного доступа к супермаркетам у оленеводов нет. В основном они берут оленину и рыбу, а свежие овощи и фрукты — редкость для них.

«Летом другая проблема — комары и мошка. Полчища. Я не преувеличиваю. Они облепляют все открытое», — заметила автор.

Ранее Лисейкина описала полет в Ирак фразой «такого еще не было за мои 20 лет путешествий». Она летела из Москвы в Багдад авиаперевозчиком Air Arabia.

