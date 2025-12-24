Реклама

07:31, 24 декабря 2025

Россиянка описала полет в Ирак фразой «такого еще не было за мои 20 лет путешествий»

Алина Черненко

Фото: Authentic travel / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина отправилась в Ирак и описала полет в эту страну и обратно фразой «такого еще не было за мои 20 лет путешествий». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации купила билет на рейс авиакомпании Air Arabia МоскваБагдад с пересадкой в Шардже за 27 тысяч рублей. В целом перевозчик произвел на нее приятное впечатление, за исключением одной проблемы.

«Очень хочется посмотреть в глаза тем, кто проектировал эти спинки сидений. Не знаю, какие задачи стояли перед дизайнерами, но мне не удалось найти ни одного положения, чтобы спина не болела и не напрягалась», — пожаловалась блогерша.

Кроме того, проблемы у россиянки возникли и при обратном перелете. Сначала рейс Лисейкиной отменили из-за тумана в аэропорту города Эрбиля, и ей пришлось покупать новый билет до Москвы. Но и этот рейс задержали на час.

«В самолете снова эти спинки, от которых через два часа начинает ныть поясница, но тут я уже просто радуюсь, что удалось улететь из Ирака», — призналась путешественница.

Сесть с первой попытки в российской столице у самолета не получилось из-за закрытия аэропорта Домодедово. Лайнер перенаправили в Шереметьево, но пассажиров не выпускали из самолета еще два часа — экипажу нужно было уладить формальности и получить специальное разрешение. Потом самолет заправили, и он улетел обратно в Домодедово.

«В результате провела в дороге в два раза больше запланированного. Да еще и спешно меняла все планы. И пришлось потратить деньги на новый билет», — посетовала россиянка.

Ранее путешествующий по миру россиянин Денис Забелин назвал семь стран, в которых опасно находиться. По его словам, в Ираке отсутствует туристическая инфраструктура.

