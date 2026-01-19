Реклама

20:06, 19 января 2026Россия

Российские бойцы пошли на хитрость для празднования Крещения в зоне СВО

Российские бойцы сделали купель в зоне СВО и накрыли ее маскировочной сетью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Минобороны России

Российские бойцы пошли на хитрость для того, чтобы отпраздновать Крещение в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на данные Народного фронта.

Для того чтобы окунуться в воду, военнослужащие установили водоем и подставили к нему стремянку. Вокруг импровизированной купели они разместили иконы.

Затем солдаты для защиты от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) накрыли купель маскировочными сетями.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин традиционно окунулся в ледяную воду в Крещение. По словам представителя Кремля, в администрации главы государства есть и те, кто соблюдает этот обряд, и те, кто этого не делает.

