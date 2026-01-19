Песков ответил на вопрос об окунании Путина в прорубь на Крещение

Песков заявил, что Путин окунулся в прорубь на Крещение

Президент России Владимир Путин традиционно окунулся в прорубь на Крещение. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался. Конечно, Крещение для него, как и, собственно, для всех православных, которые работают в Кремле, это большой праздник», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, в администрации президента есть и те, кто соблюдает этот обряд, и те, кто этого не делает.

Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предостерег россиян от одного действия на Крещение. Он отметил, что купание в ледяной воде на Крещение не смоет грехи и вредно без молитвы.