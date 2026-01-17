В РПЦ высказались о ВИП-купелях на Крещение

Кипшидзе: Крещенские купания в ВИП-купелях не открывают особый путь к спасению

Крещенские купания в так называемых ВИП-купелях не способны открыть особый путь к спасению. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Священнослужитель отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) не имеет отношения к действиям некоторых бизнесменов, которые предлагают гостям на Крещение особые купели с подогревом и другими отдельными условиями. «Задача Церкви — провести богослужение, водосвятный молебен. Таким образом дать людям нравственный ориентир, который, как я уже неоднократно говорил, является главным для праздника», — высказался Кипшидзе.

Представитель РПЦ также заявил, что гордыня и желание выделиться могут вести не к Богу, а от Него.

Ранее Вахтанг Кипшидзе предостерег россиян от одного действия в Крещение. Он отметил, что купание в ледяной воде на Крещение не смоет грехи и вредно без молитвы.