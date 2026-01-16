Реклама

Представитель РПЦ предостерег россиян от одного действия в Крещение

Никита Абрамов
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Купание в ледяной воде на Крещение не смоет грехи и вредно без молитвы. Об этом заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, его слова приводит Daily Storm.

Он напомнил, что грехи прощаются таинством покаяния, исповедью и причащением. Крещенские купания к ним не относятся.

«Если его отделяют от молитвы и участия в праздничном богослужении, то он теряет свое значение. Если человек залезает в прорубь без молитвы, не участвует в водосвятном молебне, то он ставит себя вне праздника Богоявления», — пояснил он.

Ранее священник Русской православной церкви Павел Островский заявил, что святочные гадания являются греховной традицией. Он подчеркнул, что ответы на главные вопросы дает христианское мировоззрение.

