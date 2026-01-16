Реклама

Россия
14:17, 16 января 2026Россия

Священник РПЦ назвал греховной святочную традицию

Священник РПЦ Островский: Святочные гадания — это грех и безумие
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Священник РПЦ Павел Островский назвал греховной одну святочную традицию. Со священнослужителем побеседовали журналисты издания «Москва».

Речь идет о гаданиях, которые традиционно проводятся в святки. «Грешно, с позиции религии, и абсолютное безумие, с точки зрения человеческого разума», — такими словами высказался о гаданиях Островский.

Он заявил что ответы на главные вопросы дает христианское мировоззрение. Не принесут гадания пользы и атеистам, добавил священник. «Экспериментальным способом уже давно доказано, что все эти гадания — абсолютная чушь», — заключил он.

Ранее священник РПЦ Виталий Рыбаков заявил о необходимости наказывать шаманов и целителей. Указанных деятелей священнослужитель приравнял к сатанистам (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено).

