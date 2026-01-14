Реклама

15:49, 14 января 2026Россия

Священник РПЦ заявил о необходимости наказывать целителей и шаманов

Священник РПЦ Рыбаков: Целителей и шаманов нужно наказывать
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Виталий Рыбаков заявил о необходимости привлекать к ответственности целителей и шаманов. Об этом он рассказал журналистам издания «Абзац».

Указанных деятелей священнослужитель приравнял к сатанистам (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). «Так называемые целители служат силам тьмы, где главой является Сатана», — утверждает Рыбаков.

Он заявил, что целители и шаманы причиняют не только духовный, но и физический вред. «Не нужно дожидаться, когда кому-то будет нанесен вред здоровью, нужно привлекать к ответственности все целительство и шаманство», — заключил он.

Ранее церковный служащий Владимир Головин высказался о мастурбации. Он заявил, что онанизм, получивший свое название благодаря Библии, не относится к смертным грехам. При этом к смертным грехам относится разврат, указал он.

