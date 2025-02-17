В РПЦ высказались о мастурбации

Церковный служащий Головин: Рукоблудие не является смертным грехом

Церковный служащий Владимир Головин рассмотрел вопрос о причислении рукоблудия к греху с точки зрения православия. Его слова приводит «Московский Комсомолец».

Священник дал однозначный ответ — нет. Он пояснил, что в Библии только четыре греха обозначены как смертные, что подтверждается ветхим Заветом. В частности, забивать камнями было принято за хулу на Бога, убийство, разврат и крайнее унижение родителей.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион предложил запретить секс-шопы. Он назвал магазины интимных товаров «узаконенным развратом».