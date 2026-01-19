Суд отказался вернуть Лерчек изъятые драгоценности

Суд отказал Лерчек в возврате драгоценностей, изъятых во время обысков

Гагаринский районный суд Москвы отказал в возврате драгоценностей блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

Суд сослался на то, что изъятые ювелирные украшения и часы не являются вещественными доказательствами, поэтому он не может решать их судьбу.

О возврате драгоценностей, которые у блогера изъяли во время обысков, просил ее адвокат Олег Бадма-Халгаев. Лерчек планировала продать их, чтобы потратить вырученные средства на детей. Стоимость украшений и часов не раскрывается.

Ранее сообщалось, что блогер может получить компенсацию за испорченные при обыске часы.