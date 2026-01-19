Лерчек захотела получить компенсацию за испорченные при обыске дорогие украшения

Адвокат Кудряшов: Лерчек может получить компенсацию за испорченные часы

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, может получить компенсацию за испорченные при обыске часы. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Александр Кудряшов.

Юрист пояснил, что, если изъятые вещи не нужны следствию, их обязаны вернуть. Компенсация может составить от 30 до 100 процентов от стоимости часов в зависимости от ущерба. Ключевым моментом, по его словам, является независимая экспертиза, которая подтвердит, что повреждения появились именно при обыске, а не ранее.

Ранее представитель блогерши сообщил, что она подала ходатайство о возврате украшений, заметив повреждения на часах.

В декабре Лерчек и ее бывший муж отказались признавать вину по делу о выводе средств за рубеж.