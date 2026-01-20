Реклама

Из жизни
21:03, 20 января 2026Из жизни

На пляж вынесло беременную белоглазую акулу

В Испании на берегу нашли беременную белоглазую колючую акулу
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rafeed Hussain / Shutterstock / Fotodom

На пляж города Луарка, Испания, вынесло глубоководную акулу с 21 детенышем внутри. Об это пишет Need To Know.

Белоглазую колючую акулу нашли на берегу. Обычно эти акулы водятся на глубине 3500 метров и не поднимаются к мелководью. Обнаруженная особь достигала в длину 1,5 метра и весила 18 килограммов. Ее забрал Центр исследований и защиты морских видов на изучение.

Во время вскрытия сотрудники центра неожиданно обнаружили, что акула была беременна. Белоглазые акулы размножаются яйцеживорождением. Внутри нее нашли 12 крупных яиц и девять небольших.

Раньше на белоглазых акул активно охотились ради их печени. Она ценится из-за высокого содержания жира. Вес печени у найденной особи составлял 5 килограммов.

Кроме того, ученые обнаружили во рту, пищеводе и желудке акулы кровь. Они предположили, что рыба попалась на крючок, который оставил ей смертельную рану, но она смогла уплыть. Какое-то время ей удавалось выживать, однако затем силы ее покинули, и ее вынесло на берег.

Белоглазая колючая акула — это некрупная, глубоководная рыба, обитающая в Атлантическом, Индийском и западной части Тихого океана. Ее глаза способны улаливать слабое биолюминесцентное свечение, что помогает ей охотиться на кальмаров, осьминогов и других головоногих. Из-за медленного роста популяции этих акул их ловля строго регулируется.

Ранее сообщалось, что на севере Перу зафиксирован второй за месяц случай смерти редчайшей пелагической большеротой акулы. Этот вид считается одним из самых малоизученных.

