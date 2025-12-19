Реклама

20:59, 19 декабря 2025

Тушу редчайшей акулы вынесло на берег

В Перу на берег выбросило редчайшую глубоководную акулу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wikipedia

На севере Перу зафиксирован второй за месяц случай смерти редчайшей пелагической большеротой акулы. Об этом сообщает Need To Know.

Тушу гигантской рыбы длиной 4,5 метра нашли в среду на удаленном участке побережья в регионе Пиура. Ученые отмечают, что повторяющиеся с такой частотой случаи вызывает серьезное беспокойство. Специалисты Перуанского института моря подтвердили, что на берег была вынесена именно большеротая акула (Megachasma pelagios).

Этот вид считается одним из самых малоизученных. Большеротые акулы — это глубоководные хищники-фильтраторы, почти не попадающиеся на глаза людям. С момента их открытия зафиксировано менее 300 наблюдений этих акул по всему миру.

Предыдущую акулу обнаружили в том же регионе в ноябре 2025 года. По имеющейся информации, местные рыбаки тогда разделали особь для судадо и севиче — традиционных перуанских блюд.

Ранее сообщалось, что женщина столкнулась с китовой акулой на Филиппинах во время снорклинга. Огромную рыбу удалось снять на видео.

