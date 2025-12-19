Тушу редчайшей акулы вынесло на берег

На севере Перу зафиксирован второй за месяц случай смерти редчайшей пелагической большеротой акулы. Об этом сообщает Need To Know.
Тушу гигантской рыбы длиной 4,5 метра нашли в среду на удаленном участке побережья в регионе Пиура. Ученые отмечают, что повторяющиеся с такой частотой случаи вызывает серьезное беспокойство. Специалисты Перуанского института моря подтвердили, что на берег была вынесена именно большеротая акула (Megachasma pelagios).
Этот вид считается одним из самых малоизученных. Большеротые акулы — это глубоководные хищники-фильтраторы, почти не попадающиеся на глаза людям. С момента их открытия зафиксировано менее 300 наблюдений этих акул по всему миру.
Предыдущую акулу обнаружили в том же регионе в ноябре 2025 года. По имеющейся информации, местные рыбаки тогда разделали особь для судадо и севиче — традиционных перуанских блюд.
Ранее сообщалось, что женщина столкнулась с китовой акулой на Филиппинах во время снорклинга. Огромную рыбу удалось снять на видео.