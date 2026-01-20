Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:36, 20 января 2026Силовые структуры

Родственники жертв испугались выхода на свободу челябинского маньяка

Родственники жертв челябинского маньяка испугались его возможного освобождения
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Родственники жертв 57-летнего Виталия Васильева, известного как челябинский маньяк, опасаются, что обвиняемый избежит наказания. Об этом сообщает RT.

По словам сына одной из жертв, с момента расправы над его матерью прошло более 15 лет, а значит срок давности по этому преступлению истек. «Для меня самое главное, чтобы он не избежал наказания. Он должен сесть в тюрьму»,- заявил сын потерпевшей.

Отметим, что в делах по особо тяжким преступлениям решение о сроке давности принимает суд.

Уроженец Туркменистана Виталий Васильев совершал нападения в 2004-2007 годах. От его рук пали пять жительниц города. Маньяк жестоко забивал их ножом, нанося множество колющих ранений.

Ранее сообщалось, что маньяк из Златоуста Челябинской области Николай Мозгляков потребовал у своего адвоката два миллиона рублей за причиненный моральный вред.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Раскрыта судьба бывшего СИЗО «Кресты»

    Вертолет с туристами вылетел из зоопарка в Японии и пропал без вести

    Фон дер Ляйен пригрозила Трампу за решение ввести пошлины из-за Гренландии

    Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

    Зеленский выдвинул условия для встречи с Трампом

    Цой высказалась о скандале вокруг квартиры Долиной

    Стали известны подробности возможного обнаружения тела пловца Свечникова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok