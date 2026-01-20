Родственники жертв испугались выхода на свободу челябинского маньяка

Родственники жертв челябинского маньяка испугались его возможного освобождения

Родственники жертв 57-летнего Виталия Васильева, известного как челябинский маньяк, опасаются, что обвиняемый избежит наказания. Об этом сообщает RT.

По словам сына одной из жертв, с момента расправы над его матерью прошло более 15 лет, а значит срок давности по этому преступлению истек. «Для меня самое главное, чтобы он не избежал наказания. Он должен сесть в тюрьму»,- заявил сын потерпевшей.

Отметим, что в делах по особо тяжким преступлениям решение о сроке давности принимает суд.

Уроженец Туркменистана Виталий Васильев совершал нападения в 2004-2007 годах. От его рук пали пять жительниц города. Маньяк жестоко забивал их ножом, нанося множество колющих ранений.

