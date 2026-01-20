Россиян призвали не есть снег

Химик Дорохов: Есть даже чистый на вид снег опасно для здоровья

Есть даже чистый на вид снег с улицы опасно для здоровья людей. Отказаться от употребления внутрь выпавших осадков призвал россиян кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, пишет «Газета.ru».

«Формирование снежинки начинается с конденсации водяного пара на мельчайших взвешенных в воздухе частицах (ядрах конденсации). Это аэрозоли природного и антропогенного происхождения: сажа, пыль, микрокристаллы различных солей, микрочастицы пластика», — рассказал ученый. Поэтому в каждой снежинке изначально содержатся вредные вещества, а при движении из облаков к земле осадки успевают накопить в себе другие загрязняющие элементы из атмосферы.

Дорохов отметил, что снежный покров аккумулирует бензпирен — вещество с доказанным канцерогенным и мутагенным действием, источником которого являются выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы. Опасность представляют и противогололедные реагенты, которые также попадают на снег.

Химик добавил, что даже в чистом на вид снеге могут содержаться биологические загрязнители — бактерии, вирусы, простейшие и яйца гельминтов, попавшие из почвы или перенесенные птицами и животными. Употребление такого снега, особенно в талом виде, сравнимо с питьем сырой воды из сомнительного источника, велик риск заразиться острыми кишечными инфекциями.

Ранее жители Москвы начали готовить мороженое в сугробах. Для этого кастрюлю ставят в снег, наливают в нее 33-процентные сливки с ванильным сахаром, перемешивают до загустения и оставляют на 10-15 минут.