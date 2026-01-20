Реклама

Москвичи начали готовить мороженое в сугробах

Москвичи начали экспериментировать с приготовлением мороженого прямо в сугробах
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Вечерняя Москва»

Москвичи из-за обильных снегопадов начали проводить эксперименты с приготовлением мороженого прямо в сугробах и делиться видео с результатами в соцсетях. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Для этого жители столицы засыпают солью место для кастрюли и кладут ее в снег. Затем в емкость наливают 33-процентные сливки с ванильным сахаром и перемешивают для загустения. Продукты оставляют в снегу на 10-15 минут, после чего получается вкусное мороженое.

Ранее семья из села Краснознаменка Алтайского края слепила гигантского снеговика. Высота снежной скульптуры составила пять метров. Построить необычно большую фигуру было идеей сына пары. Родители мальчика использовали лопаты и лестницу, чтобы реализовать его задумку.

Также огромного снеговика построили жители Крыма после обрушившихся на полуостров снегопадов.

