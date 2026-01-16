Гигантский снеговик появился в российском селе

Семья из Алтайского края построила пятиметрового снеговика

Семья из Алтайского края слепила гигантского снеговика. Высота снежной скульптуры составила пять метров, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Снеговик появился в селе Краснознаменке. Построить необычно большую фигуру было идеей сына пары. Родители мальчика использовали лопаты и лестницу, чтобы реализовать его задумку.

Снеговик состоит из трех частей. Его голову украшает шапка из снега, а «лицо» и туловище — элементы в форме глаз, рта, носа и пуговиц.

