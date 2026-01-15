Жители российского города слепили сексуальных снеговиков

Жители Камчатки слепили обнаженную снежную бабу и спортсмена в шортах

На Камчатке после обильных снегопадов появились сексуальные снеговики. Внимание на необычные фигуры обратил Telegram-канал Amur Mash.

На записях, сделанных жителями Петропавловска-Камчатского, можно увидеть сидящую в кресле обнаженную снежную бабу с выраженной грудью, длинными ногами и животом с кубиками пресса, которая прогнулась в спине и запрокинула голову. Автором скульптуры из снега стала девушка, которая увлекается рисованием.

Хорошую физическую форму придали и другой снежной фигуре, мужского пола — ее выполнили местные школьницы. Они слепили спортсмена в шортах с мускулами, прессом и упругими ягодицами, а также ушами, похожими на кошачьи.

Ранее сообщалось, что необычных снеговиков с приходом снега начали лепить и москвичи. Так, на улицах столицы появились лошадь на стволе дерева, снеговик в виде кота и снеговик с 5-литровой бутылкой на голове.