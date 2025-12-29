Реклама

Экономика
18:35, 29 декабря 2025Экономика

Москвичи начали лепить котовиков

Жители столицы начали лепить снеговиков с приходом снега
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Жители столицы начали лепить снеговиков с приходом снега, сообщает Telegram-канал «Москва М125».

Среди снеговиков — лошадь на стволе дерева, снеговик в виде кота и снеговик с 5-литровой бутылкой на голове. Также встретился снеговик в виде медведя и другие необычные персонажи.

Ранее московский дворник после долгожданного выпадения снега слепил мини-снеговика. Видео попало в сеть: на кадрах мужчина фотографирует свое творение высотой около 20 сантиметров. Сначала дворник снимает его на асфальте, а затем устанавливает на камне и фотографирует снова.

Ранее синоптики сообщили, что снегопады продлятся в Москве вплоть до праздников.

