Экономика
17:20, 29 декабря 2025Экономика

Длительность снегопадов в Москве рассчитали

Синоптик Тишковец: Снегопады продлятся в Москве до Нового года
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Снегопады продлятся в Москве вплоть до праздников. Своим прогнозом со столичными жителями поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Заметенной снегом Москва простоит до Нового года: снегопады, согласно данным синоптика, будут идти ежедневно до 31 декабря. На данный момент снежный покров в столице достиг в высоту 13 сантиметров — такие показатели фиксируют на базовой московской метеостанции ВДНХ. На Балчуге сугробы выросли до 7 сантиметров, а в Тушино — до 14 сантиметров. При этом климатическая норма для 28 декабря составляет 17 сантиметров.

До декабрьской нормы сугробы еще подрастут, уверяет Тишковец. Благодаря ежедневным снегопадам снежный покров вырастет еще на 6-7 сантиметров до конца года, благодаря чему 31-го числа будет достигнут норматив в 19 сантиметров.

В Подмосковье на сегодняшний день снежный покров поднялся до 10 сантиметров в Коломне, Павловском Посаде и Серпухове. До 16 сантиметров сугробы выросли в Наро-Фоминске, до 17 — в Можайске, выше еще на 1 сантиметр — в Волоколамске, Клину и Дмитрове. В Черустях, где традиционно отмечаются минимальные температуры на территории Московской области, сугробы достигли в высоту 19 сантиметров.

20-сантиметровые сугробы с наступлением 2026 года ожидает в Москве другой метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

