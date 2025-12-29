Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:56, 29 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы

Синоптик Вильфанд: Высота снежного покрова в Москве вырастет до 20 сантиметров
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

С 29 декабря по 1 января в Москве будет идти снег, покров вырастет до 20 сантиметров. Такую высоту сугробов в ближайшие дни пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Снег начнет падать на фоне низкого атмосферного давления, пояснил синоптик. «Снегопадов сильных не ожидается, но все-таки снежок постепенно будет идти и завтра, и 30, 31 чуть-чуть поменьше. Небольшой снег будет и 1 января», — рассказал Вильфанд.

Сейчас, по словам метеоролога, высота снежного покрова в Москве достигает 10-15 сантиметров. Скоро сугробы увеличатся на 8-10 сантиметров, минимум до 20 сантиметров, заключил Вильфанд.

Ранее синоптик спрогнозировал, что Новый год в столице будет аномально холодным. Ночью температура воздуха опустится до минус 14-19 градусов, а днем столбики термометров покажут минус 10-15 градусов. Такая погода на 7-8 градусов ниже климатической нормы, подчеркнул Вильфанд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    В аэропорту российского города задержали 27 рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok