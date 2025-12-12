Реклама

Экономика
18:43, 12 декабря 2025

Московский дворник слепил мини-снеговика и попал на видео

Дворник в столице слепил снеговика после выпадения снега
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Московский дворник после выпадения снега слепил мини-снеговика. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

На кадрах мужчина фотографирует свое творение — снеговика высотой около 20 сантиметров. Сначала дворник снимает его на асфальте, а затем устанавливает на камне и фотографирует снова.

Ранее синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за угрозы налипания мокрого снега на провода и деревья и гололедицы.

Москвичей попросили быть внимательными и осторожными на тротуарах и дорогах в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В субботу, 13 декабря, ожидается первая метель зимы с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.

