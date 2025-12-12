Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

В небе над Москвой заметили снежную тучу. Фото опубликовал Telegram-канал «Москвач».

На кадрах видно, что огромная туча закрыла вид на «Москву-Сити».

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. До 21:00 в регионе ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — сильная гололедица.

В субботу, 13 декабря, ожидается первая метель зимы с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозы до минус 12 градусов ночью придут в Московский регион в ближайшие дни. Однако снег, который выпадет при понижении температуры, скоро растает.

