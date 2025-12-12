Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:51, 12 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномальных морозах

Синоптик Вильфанд: Морозы до минус 12 градусов придут в Московский регион
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Морозы до минус 12 градусов ночью придут в Московский регион в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Ночь на субботу в Московском регионе будет уже холодная — минус 5-7 градусов, по области — до 9 градусов мороза. Дневные температуры в субботу тоже вполне зимние: минус 3-5», — рассказал синоптик.

13 декабря в столице и области пойдет небольшой снег, который прекратится к полуночи воскресенья. Высота сугробов будет небольшой, но осадки лягут повсюду, и погода будет казаться зимней. В следующие дни мороз усилится. В ночь на воскресенье, 14 декабря, столбики термометров покажут минус 5-10 градусов, а днем — минус 4-6 градусов.

В понедельник и вторник, 15 и 16 декабря, ночные морозы будут достигать минус 7-12 градусов. Днем воздух прогреется до минус 3-9 градусов. Такая погода уже будет соответствовать январю и окажется ниже климатической нормы на три градуса, заключил Вильфанд.

Ранее метеоролог заявил, что снег в Москве выпадет 12 декабря. Однако вряд ли в столице сформируется постоянный покров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Необходимость шестичасового рабочего дня оценили

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok