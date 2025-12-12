Москвичей предупредили об аномальных морозах

Синоптик Вильфанд: Морозы до минус 12 градусов придут в Московский регион

Морозы до минус 12 градусов ночью придут в Московский регион в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Ночь на субботу в Московском регионе будет уже холодная — минус 5-7 градусов, по области — до 9 градусов мороза. Дневные температуры в субботу тоже вполне зимние: минус 3-5», — рассказал синоптик.

13 декабря в столице и области пойдет небольшой снег, который прекратится к полуночи воскресенья. Высота сугробов будет небольшой, но осадки лягут повсюду, и погода будет казаться зимней. В следующие дни мороз усилится. В ночь на воскресенье, 14 декабря, столбики термометров покажут минус 5-10 градусов, а днем — минус 4-6 градусов.

В понедельник и вторник, 15 и 16 декабря, ночные морозы будут достигать минус 7-12 градусов. Днем воздух прогреется до минус 3-9 градусов. Такая погода уже будет соответствовать январю и окажется ниже климатической нормы на три градуса, заключил Вильфанд.

Ранее метеоролог заявил, что снег в Москве выпадет 12 декабря. Однако вряд ли в столице сформируется постоянный покров.