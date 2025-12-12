Реклама

Экономика
08:34, 12 декабря 2025Экономика

Названа дата выпадения снега в Москве

Синоптик Вильфанд: Снег в Москве выпадет 12 декабря
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Снег в Москве выпадет в пятницу, 12 декабря, но не задержится надолго. Такую дату появления зимних осадков в столице назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«Снег, который выпадет, он будет небольшой снежок. Дело в том, что осадки будут в пятницу. Именно в пятницу они и пройдут, но они сначала в виде дождя, потом мокрого снега, который… растает. Затем уже сверху на мокрую поверхность снег ляжет, потому что начнется понижение температуры», — рассказал синоптик.

Высота покрова будет небольшой — не более четырех сантиметров. Он не будет постоянным, но все атрибуты зимы станут заметными — двузначные отрицательные температуры ночью и присыпанная снегом земля. С середины следующей недели температура воздуха снова начнет расти, но пока сложно предсказать, насколько сильным будет это повышение, отметил Вильфанд.

«Если температура повысится, но все равно будет отрицательная, то этот снег уже останется. Если температура перевалит через ноль градусов, то этот снег может растаять», — предупредил метеоролог. Однако пока что делать прогнозы преждевременно, считает Вильфанд.

Ранее синоптики спрогнозировали, что к Новому году Москва не выполнит норму по снегу.

