Вероятность снега в Новый год в Москве оценили

Синоптик Позднякова: К Новому году Москва не выполнит норму по снегу

Декабрь 2025 года оказался аномально теплым. Ждать ли в столичном регионе снега в Новый год, «Известиям» рассказали синоптики.

Как заметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, температура в Москве на сегодняшний день отстает от климатической нормы на пять градусов. В пятницу, 12 декабря, аномалия, по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, может достичь 7 градусов, что соответствует скорее началу ноября. При этом вторая часть месяца, по мнению Шувалова, может оказаться аномально холодной. В целом резкие скачки температуры станут главной чертой декабря.

Долгожданный для москвичей снег выпал только в ночь на 10 декабря, однако к вечеру уже растаял. 11 декабря столбики термометров вновь поднялись выше нулевой отметки и в столице пошел дождь. Очередная волна похолодания прогнозируется вечером пятницы, 12-го числа, температура понизится до минус 6-9 градусов. Холодный фронт принесет в город новую порцию снега: образовавшийся покров, как полагает Шувалов, не будет большим, но сможет прикрыть землю. «Снег, который выпадет, не растает. Его высота будет не очень большая, но все атрибуты зимы будут», — заверил Вильфанд. Следом в Москве повысится атмосферное давление, из-за чего в городе пропадут условия для выпадения осадков. Новые снегопады возможны, но встать на лыжи москвичам не удастся.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова подтвердила, что до Нового года наступающий снегопад не продлится. Грядущие осадки будут иметь скорее накопительный эффект, благодаря чему можно надеяться, что Новый год Москва встретит заснеженной, однако, какой высоты будет снежный покров, она сказать не ручается. По ее оценкам, климатическую норму в 13-14 сантиметров он не выполнит.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков посоветовал москвичам не ждать полноценной зимы в ближайшее время. Температурные качели, которые будут наблюдаться в ближайшие дни в столице, свойственны скорее ноябрьской погоде.