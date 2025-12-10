Реклама

Экономика
20:58, 10 декабря 2025

Москвичам посоветовали не ждать полноценной зимы

Синоптик Цыганков: Предстоящие температурные качели больше свойственны ноябрю
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Полноценной зимы москвичам в ближайшее время ждать не стоит. О погодной обстановке в столице RTVI рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

По прогнозам синоптика, погода в декабре будет в основном теплой с периодами похолодания. Одна такая волна ожидается уже в эти выходные, 13-14 декабря. Еще в пятницу столбики термометров будут держаться выше нуля, на отметке около плюс 2-5 градусов. Выпавший накануне снег растает. Но предстоящий «заток холода», по словам Цыганкова, принесет температуру от минус 2 до минус 7 — такие показатели будут наблюдаться как днем, так и ночью.

В столице будет закономерно теплее, чем по области, отмечает метеоролог. При этом уже на следующей неделе температура вновь приблизится к нулю. Как подчеркивает Цыганков, временное похолодание не сигнализирует о наступлении в Москве настоящей зимы — подобные температуры скорее соответствуют ноябрьской погоде.

Как полагает ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, периоды оттепели будут наблюдаться в Москве вплоть до конца декабря.

